Legge Bilancio: Sbrollini (Iv), è deludente, sciopero medici sarà confermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto preoccupata, sono mesi che lavoriamo per fare proposte concrete. Questo è l'approccio riformista, che significa coraggio. Servono maggiori investimenti in sanità. La manovra purtroppo da questo punto di vista è deludente, non mette nemmeno le risorse richieste dal ministro Schillaci". Lo ha detto a "Igorà" su Radio1 la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali e Sanità del Senato. "Lo sciopero dei medici sarà purtroppo confermato - prevede - perché ci sono pericoli seri non solo per le indennità e le pensioni del personale sanitario, ma anche per gli stipendi di medici e infermieri, che continueranno ad essere troppo bassi. Noi abbiamo proposto di mettere subito 10 miliardi come fondo strutturale e non provvisorio, per mettere a sistema tutto il servizio sanitario nazionale e azzerare le liste d'attesa. E ci sarebbe soprattutto servito prendere il Mes sanitario da 37 miliardi, ma ormai i termini sono scaduti. Il Pd di Elly Schlein? Da loro nessuna proposta concreta, solo slogan e manifestazioni", conclude Sbrollini. (Rin)