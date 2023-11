Argentina: società sportive, squadre di calcio contro il candidato Javier Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del ballottaggio presidenziale in Argentina che si svolgerà domenica prossima, 19 novembre, tra il ministro dell'Economia Sergio Massa (Unione per la patria, Up) e l'ultraliberista Javier Milei (La Libertá Avanza, Lla), diverse squadre di calcio argentine si sono manifestate contro le società sportive, un'iniziativa che Milei aveva proposto nel 2022. Il Boca Juniors, il club di Buenos Aires che in passato è stato presieduto dall'ex presidente argentino Mauricio Macri (oggi partner politico di Milei) e ora da Juan Roman Riquelme, ex giocatore del Boca inimicato con Macri, ha riaffermato il suo carattere di Associazione senza fini di lucro e ha dichiarato che "il nostro club appartiene alla sua gente, ai membri che lo rendono ogni giorno più grande". E ha aggiunto: "Convinto della funzione trascendente che i club hanno svolto in Argentina per più di un secolo, il Boca Juniors si esprime contro qualsiasi iniziativa che implichi la sua privatizzazione o vendita". Da parte sua, il club del River Plate - principale rivale del Boca - ha affermato di essere "un'associazione civile senza scopo di lucro" che "apparterrà sempre ai suoi membri, che sono il sostegno di questi 122 anni di grandezza". (segue) (Abu)