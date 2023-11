Argentina: società sportive, squadre di calcio contro il candidato Javier Milei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il San Lorenzo (Casla) si è espresso sul caso, evidenziando quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, che spiega che "l'associazione civile non può essere trasformata in società sportive o in qualsiasi altro tipo di struttura societaria che implichi l'ingerenza di capitali privati ​​nell'amministrazione e nel governo del club, né può essere deliberato lo scioglimento del Casla, finché sussistano 100 membri con diritto di voto, disposti a mantenerlo". E ha rimarcato: "Il club appartiene ai soci. No alle società sportive". Altri club come Huracán, Estudiantes, Newell's, Arsenal, Banfield, Platense, Barracas Central, Unión de Santa Fe, Lanús, Chacarita, Ferro Carril Oeste, Quilmes, Comunicaciones, All Boys, Nueva Chicago e Defensores de Belgrano hanno espresso il loro rifiuto di diventare delle società sportive e hanno sostenuto la posizione di mantenere i club come associazioni civili senza scopo di lucro. La reazione dei club è avvenuta dopo che un video dell'anno scorso in cui Milei si pronunciava a favore della privatizzazione dei club di calcio argentini è diventato virale. Il candidato aveva espresso interesse per il modello delle Società sportive in un'intervista con il giornalista Alejandro Fantino. "E che diavolo te ne frega di chi è se (il Boca) batte il ​​River 5-0? O preferisci continuare in questa miseria, che abbiamo un calcio di qualità ogni volta peggiore?", aveva sostenuto. (Abu)