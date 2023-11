Commercio: Paolantoni (Fipe), inopportuno Municipio Roma I a manifestazione contro tavolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fipe Confcommercio di Roma "non comprende le ragioni che hanno portato il Municipio Roma I ad aderire alla manifestazione contro le Occupazioni di suolo pubblico". Lo afferma in una nota il presidente della Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. "La scelta della presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi appare come discriminatoria contro un intero comparto, quello dei pubblici esercizi, che da lavoro a migliaia di persone nella Capitale e contribuisce in maniera rilevante alla crescita della sua economia - spiega -. Invece di perdere tempo in inopportune manifestazioni, forse sarebbe stato più utile sollecitare alla sua giunta comunale la conclusione dell’iter per un regolamento che stiamo attendendo da mesi. Fortunatamente il governo nazionale é riuscito a tamponare una situazione che altrimenti sarebbe divenuta problematica per uno dei comparti più importanti della città", conclude. (Com)