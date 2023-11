Legge Bilancio: Chelli (Istat), 800 mila mamme coinvolte in decontribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mamme interessate dalla decontribuzione prevista in legge di Bilancio sono circa 800 mila: 600mila con due figli e 214 mila con tre o più figli. È quanto emerge dall’audizione del presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, sulla legge di Bilancio presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Insieme, esse rappresentano il 27,8 per cento delle madri lavoratrici dipendenti con almeno un figlio minore, il 10 per cento delle donne lavoratrici dipendenti e l'8,4 per cento delle donne occupate. (Rin)