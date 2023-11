© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio del cuneo fiscale previsto in legge di Bilancio “interessa circa 12 milioni di famiglie (oltre il 45 per cento del totale) e in circa il 25 per cento dei casi i destinatari dell’intervento sono due o più membri della famiglia”. È quanto emerge dall’audizione del presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, sulla legge di Bilancio presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. (Rin)