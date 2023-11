Medio Oriente: Usa, Hamas usa ospedali come postazioni di comando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali e le altre infrastrutture civili devono rimanere fuori dal conflitto in corso nella Striscia di Gaza, ma è anche vero che il movimento islamista palestinese di Hamas li utilizza come postazioni di comando. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Senza entrare nei dettagli sulle strutture specifiche, sappiamo con certezza che Hamas sta utilizzando ospedali per le proprie postazioni di comando: devono abbandonare queste strutture e smetterla di utilizzare i civili come scudi umani”, ha detto.(Was)