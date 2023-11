Medio Oriente: Michel (Ue), lavoriamo a corridoio da Cipro per aiuti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ue sta lavorando a un corridoio marittimo da Cipro per fornire gli aiuti urgentemente necessari alla Striscia di Gaza, dove proseguono le operazioni delle Forze di difesa israeliane contro il movimento islamista palestinese Hamas. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al Vertice sull’economia organizzato oggi a Berlino dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. L’ex primo ministro del Belgio ha aggiunto che l’Ue intende “sostenere il diritto di Israele all'autodifesa, ma garantire che i civili siano protetti” a Gaza dove “tutti possono vedere la tragedia” della popolazione. Michel g poi evidenziato che Hamas sfrutta gli abitanti del territorio palestinese come scudi umani. Ciò rende la situazione difficile: è quindi urgentemente necessario creare corridoi umanitari e attuare pause umanitarie nel conflitto a Gaza affinché gli aiuti possano essere forniti a chi ne ha bisogno. Michel ha poi affermato che è troppo presto per valutare quanto sta succedendo all'ospedale Al Shifa di Gaza City. (segue) (Geb)