Sanità: Chelli (Istat), 38,2 per cento medici assiste numero pazienti superiore a valore soglia nazionale

- L’offerta di medici di medicina generale, osservata dal 2011 al 2021, palesa un trend in sensibile diminuzione in tutte le aree del Paese con una riduzione media annua dell’1,2 per cento, leggermente più elevata nelle Regioni del Nord-ovest (-1,4 per cento). Per effetto di queste dinamiche, la percentuale di medici di medicina generale che assistono un numero di pazienti superiore al valore soglia stabilito dall’accordo nazionale è andata aumentando in maniera significativa (dal 15,8 per cento del 2004 al 38,2 per cento nel 2020). È quanto emerge dall’audizione del presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, sulla legge di Bilancio presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. (Rin)