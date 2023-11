Veneto: assessore Lavoro, inaugurata a Verona prima mensa universitaria a km zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi a Verona la prima mensa universitaria a km zero."La prima mensa universitaria a km zero inaugurata oggi a Verona è un esempio di innovazione sociale, di collaborazione tra pubblico e privato, di un'alleanza su corretti stili di vita che passano dalla valorizzazione dei prodotti del territorio a km zero", ha commentato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro che ha partecipato oggi all'avvio ufficiale del nuovo servizio. Il progetto è nato grazie alla collaborazione fra Esu Verona e Coldiretti Verona, con la collaborazione della Cooperativa Centro di Lavoro San Giovanni Calabria per l'attivazione di un servizio integrativo di ristorazione collettiva rivolto agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona, all'Accademia Belle Arti e al Conservatorio di Musica della città. "Sarà anche una buona occasione di contaminazione sociale - ha concluso l'assessore - perché a lavorare dentro questa mensa ci sarà una cooperativa di lavoratori fragili. I miei complimenti alla Direzione dell'Esu di Verona per questa bella iniziativa. Mi auguro che gli studenti universitari possano apprezzare il valore aggiunto del nuovo servizio". (Rev)