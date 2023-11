Ue: Meloni a Zagabria il 16 novembre per la cena con i leader europei organizzata da Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà giovedì sera a Zagabria ad una cena con altri leader europei. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha infatti invitato i capi di Stato e di governo dei Paesi Ue ad una serie di cene per discutere alcune questioni centrali del futuro dell'Unione. Si tratta di quattro appuntamenti, ospitati a Berlino, Parigi, Copenaghen e poi Zagabria, in cui i 27 leader Ue, divisi in piccoli gruppi, siederanno intorno a un tavolo per affrontare le priorità e i temi dell'Agenda strategica europea del prossimo ciclo istituzionale. Nella lettera di invito da parte di Michel si parla di "tempi tumultuosi" per l'Europa, con "disastri legati al clima" e "sconvolgimenti tecnologici causati dagli sviluppi digitali all’avanguardia", oltre alla "frammentazione dell’ordine multilaterale basato su regole". In questo contesto, secondo Michel, è necessario "riflettere sulla capacità dell’Ue di agire e di raggiungere i suoi obiettivi". "La nostra cena di discussione sarà un’occasione per approfondire queste questioni e in particolare per considerare come dobbiamo adattarci per il bene di un’Unione più forte, sia a livello interno che globale", ha aggiunto il presidente del Consiglio Ue. Meloni parteciperà alla cena del 16 novembre, prevista a Zagabria; per l'occasione, insieme all'Italia saranno rappresentate anche la Polonia, la Slovacchia, Malta e ovviamente la Croazia. Nella giornata di venerdì, Meloni avrà anche un incontro bilaterale con l'omologo croato, Andrej Plenkovic. (Res)