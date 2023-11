Usa: Corte suprema adotta nuovo codice di condotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha adottato un nuovo codice di condotta, dopo la recente inchiesta sui regali di lusso che il giudice Clarence Thomas ha ricevuto dal miliardario Harlan Crow, noto per le importanti donazioni al Partito repubblicano. La Corte ha pubblicato un documento di 14 pagine, che include anche cinque direttive che i giudici dovranno osservare per quanto riguarda la loro condotta. La mancanza di un codice univoco, si legge nel documento, ha portato negli ultimi anni ad una “percezione sbagliata sui giudici della Corte, che devono rispettare norme di carattere etico come qualsiasi altro funzionario pubblico statunitense”. (Was)