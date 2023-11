Brasile: nel primo semestre femminicidi aumentati del 2,6 per cento e gli stupri del 14,9 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unica nota positiva lo stato di Rio de Janeiro ha registrato un calo dei casi. Nelle altre quattro regioni brasiliane, i femminicidi sono diminuiti quest'anno rispetto al 2022: il calo percentuale più significativo si è verificato nel Nordest (-5,6 per cento) quello minore nel Nord (-2,8 per cento). Ne primi sei mesi dell'anno il Brasile ha registrato 34mila casi di stupro, in aumento del 14,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo il Forum brasiliano di pubblica sicurezza. Ciò significa che ogni 8 minuti una donna o un adolescente è stata violentata tra gennaio e giugno in Brasile. Anche in questo caso si tratta del record delle serie storiche iniziata nel 2019. (Brb)