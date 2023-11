Medio Oriente: portavoce Hamas, Israele ha ostacolato il tentativo del Qatar di liberare gli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha accusato Israele di ostacolare un tentativo del Qatar di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani. Secondo Abu Obeida, Israele ha chiesto il rilascio di un centinaio di ostaggi e le trattative prevedevano in cambio il rilascio di 200 bambini palestinesi. "Abbiamo informato i mediatori che abbiamo bisogno di cinque giorni di calma, di un cessate il fuoco e dell'introduzione di aiuti umanitari in tutta la Striscia, ma Israele ha proceduto a procrastinare", ha detto il portavoce, citato dal quotidiano israeliano "Haaretz". (Res)