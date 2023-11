© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa al convegno “Codeway Expo International Preview”. Ministero degli Affari Esteri, sala Aldo Moro, piazzale della Farnesina 1 (ore 10).- L’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, interviene alla presentazione del libro “Bullismo in rete. Viaggio esplorativo tra virtualità epidemica e realtà caleidoscopica” del professor Luigi Iavarone. Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 16).VARIE- Audizione congiunta tra la prima Commissione regionale e la Commissione Parlamentare Antimafia a tema: "Il fenomeno della criminalità organizzata nei territori dei Comuni di Anzio e Nettuno". Sono stati invitati, tra gli altri, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini; Prefetto Comune di Nettuno, Antonio Reppucci; Questore di Roma, Carmine Belfiore; e il Commissario straordinario del Comune di Anzio Antonella Scolamiero. Comune di Anzio, Sala Consiliare di Villa Sarsina. (Ore 10:30).- Iniziativa "Diritti umani e civili nella Repubblica di Turchia”. Partecipano, tra gli altri, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, il Fumettista Zerocalcare, Claudio Marotta, Capogruppo Verdi e Sinistra in Consiglio regionale del Lazio. Aula Magna del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, via Ostiense 159, Roma. (Ore 15:30). (segue) (Rer)