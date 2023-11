© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Giornata contro Traffico illecito di beni culturali e archeologi. Archeologi ed esponenti di forze dell'ordine e di istituzioni ripercorrono le vicende del recupero dei capolavori esposti per la prima volta al pubblico nella mostra "Caere. Storie di dispersione e di recuperi”. Museo delle Antichità etrusche e italiche. Piazzale Aldo Moro 5, Roma. (Ore 12:45).- Presentazione progetto Parco Italia, programma forestale nato nel 2021 dalla collaborazione tra Stefano Boeri Architetti e Fondazione AlberItalia, con l’ambizione di piantare un albero per ogni cittadino residente in 15 aree metropolitane italiane. Parteciperanno, tra gli altri, Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Massimiliano Giansanti, Presidente confederale Confagricoltura. Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, Corso Vittorio Emanuele II, Roma. (Ore 9:30).- Presentazione del libro “Quando giochi” di Marco Parolo. Saluti istituzionali del vice presidente del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi. Sala Mechelli, Consiglio regionale del Lazio. (Ore 10:30). (Rer)