Legge Bilancio: Silvestri (M5s) a Udu, battaglia per garantire diritto a studio

- Nell'incontro nel corso delle audizioni sulla legge di Bilancio tra una delegazione del Movimento cinque stelle e l'Udu, avvenuto nella sede M5s, si è sottolineata la scarsa attenzione del governo Meloni rispetto alle difficoltà degli studenti, nonché l'esigenza di forti interventi migliorativi. Il capogruppo alla Camera, Francesco Silvestri, ha rimarcato la volontà M5s di continuare a farsi interprete delle principali vertenze che riguardano il mondo universitario per garantirne il diritto allo studio. Per Silvestri "l'M5s non permetterà che l'università passi dall'essere un luogo di crescita a un luogo di 'disagio condiviso'". (Rin)