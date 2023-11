Rpt-Mafia: domani ad Anzio commissioni Lazio e parlamentare Antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo e titolo corretto - Il presidente della prima Commissione regionale del Lazio, Flavio Cera, annuncia che domani 14 novembre, alle ore 10:30, presso il Comune di Anzio, Sala Consiliare di Villa Sarsina, in provincia di Roma, si terrà un'audizione tra la prima commissione regionale Sicurezza e quella Parlamentare Antimafia in merito al "fenomeno della criminalità organizzata nei territori dei Comuni di Anzio e Nettuno". "Questa audizione si pone in continuità con un ciclo di eventi organizzati sul territorio dalla prima commissione regionale. A valle dei drammatici eventi estivi che hanno interessato le periferie della Capitale, a settembre abbiamo invitato in Pisana il parroco aggredito, Don Coluccia, e a ottobre sono stato a rappresentare la prima commissione a Tor Bella Monaca", ricorda Cera. "L'impegno del presidente Cera, in linea con le priorità dell'amministrazione Rocca e coerentemente con la linea politica del governo Meloni, intende perseguire un'agenda finalizzata al ritorno della piena legalità a tutela della sicurezza dei territori. Per questo motivo il presidente Cera, anticipando tutte le altre forze politiche che vorrebbero intestarsi la paternità dell'evento, ha prontamente raccolto lo stimolo proveniente direttamente dalla commissione Parlamentare Antimafia con la quale condivide finalità e obbiettivi", conclude la nota. (Com)