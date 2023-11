Legge Bilancio: Brunetta (Cnel), essenziale coinvolgimento parti sociali su politiche crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Altrettanto rilevante è che l'azione del governo sia in grado di acquisire, consolidare ed interiorizzare il consenso delle parti sociali nella formulazione di una politica di crescita, per assicurare l'efficacia e la sostenibilità di tale politica. Lo ha dichiarato il presidente del Cnel, Renato Brunetta, nel corso dell’audizione sulla legge di Bilancio presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Un approccio inclusivo – ha specificato – che coinvolga attivamente sindacati, associazioni di imprese, e altri attori sociali, risulta ad avviso del Cnel dirimente per garantire che le strategie di crescita e di riforma strutturale siano allineate con le esigenze e le aspettative dei diversi settori della società. Mostrando una capacità di costruire consensi e di gestire le riforme in modo inclusivo, l'Italia potrebbe presentarsi negli scenari europei come un modello di governance economica e sociale efficace e responsabile, consolidando così la propria posizione internazionale”. “La costruzione coerente, dialogica e consapevole del consenso delle parti sociali nelle politiche di crescita – ha aggiunto il presidente del Cnel - non è solo un imperativo etico e democratico, ma anche una strategia pratica per assicurare che le riforme siano efficaci, equilibrate e sostenibili nel lungo termine”. “In questo senso tutte le parti sociali presenti nel Cnel oltre ad evidenziare la necessità di tenere nel dovuto conto la nuova Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, hanno convenuto sull'opportunità di riattivare il tavolo di partenariato economico, sociale e territoriale, con funzione consultiva sulle aree di intervento in cui si articola il Piano e sui profili ritenuti rilevanti per il superamento di circostanze ostative o di rallentamento, al precipuo scopo di valorizzare ulteriormente l'apporto e il ruolo determinante svolto da queste ultime unitamente al territorio e alla società civile", ha concluso. (Rin)