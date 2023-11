Milano: Comazzi, accanimento contro taxi è ideologico, Comune pensi a mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se una categoria così rappresentativa come quella dei tassisti è costretta è a manifestare davanti a Palazzo Marino è segnale che qualcosa in città non funziona. L’accanimento contro questa categoria è puramente ideologico. Si vogliono penalizzare intere famiglie che chiedono solo di esercitare il proprio diritto al lavoro”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Forza Italia e assessore della Regione Lombardia a Territorio e sistemi verdi, Gianluca Comazzi. “Il Comune di Milano inizi a occuparsi della mobilità diventata la peggiore d’Italia” conclude Comazzi. (Com)