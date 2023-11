Legge Bilancio: Conte, governo sbaglia a non ascoltare parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci avviamo ad un disastro, noi lo diciamo per tempo, e questo governo sbaglia a non ascoltare tutte le parti sociali, tutte le associazioni di categoria di tutti i comparti che stanno denunciando un gravissimo disagio, una gravissima difficoltà". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in merito alla legge di Bilancio, parlando con la stampa sotto la sede del M5s, a Roma, a margine degli incontri con i rappresentanti del mondo sanitario sulla manovra economica. (Rin)