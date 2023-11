Algeria: Sonatrach prevede di investire 42 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Algeria sta lottando per realizzare una transizione energetica in modo progressivo, adottando un mix energetico più diversificato che tenga conto di tutte le energie disponibili, le meno costose e le più pulite", ha proseguito Aouissi, spiegando che l'Algeria sta continuando i suoi sforzi nelle attività di ricerca ed esplorazione, espandendo le sue riserve di base e aumentando le sue capacità produttive. Aouissi ha inoltre dichiarato che l'Algeria "ha lanciato un importante programma per lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare dell'energia solare, che mira a raggiungere una capacità totale di 15mila megawatt entro il 2035”. “L’Algeria è pienamente impegnata nella dinamica internazionale di lotta al cambiamento climatico e di riduzione dell’impronta di carbonio”, ha concluso. (Ala)