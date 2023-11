M5s: Conte, Grillo? E' stato divertente, mi sono messo a ridere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri Beppe Grillo si è rivelato un grandissimo mattatore, erano dieci anni che mancava dalla televisione, l’ho visto in forma splendida. Lui usa l'ironia, io ho l'autoironia. E’ stato divertente, mi sono messo a ridere”. Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con la stampa sotto la sede del M5s, a Roma, a margine degli incontri con i rappresentanti del mondo sanitario sulla manovra economica. L’ex premier ha commentato le frasi del garante del Movimento cinque stelle che ieri sera, nella trasmissione “Che tempo che fa”, sul canale Nove, ha detto in maniera ironica: “Conte? È un bell’uomo, un laureato, parla inglese, poi parlava e si capiva poco: perfetto per la politica, ma è migliorato”. (Rin)