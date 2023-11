Libia: compagnia russa Tatneft presenta a Noc del rapporto finale su sviluppo pozzi Ghadames

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera e del gas russa Tatneft ha presentato alla National Oil Corporation (Noc) libica il suo rapporto finale sull'attività esplorativa nel bacino di Ghadames per l'anno 2023 e sui lavori di scavo proposti per il 2024. Lo ha riferito la Noc su Twitter. Durante un incontro, la società ha esaminato i programmi di indagini sismiche, perforazioni esplorative e studi geologici e geofisici per sviluppare i pozzi scoperti nel terreno concessole in Libia, il "pozzo esplorativo F1-82/4" situato a circa 330 chilometri a sud di Tripoli.(Lit)