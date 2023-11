Trasporti: Conte, sottoscriviamo ragioni sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non entro nelle valutazioni del Garante, ovviamente che è un'autorità indipendente, ed è giusto che rimanga tale. Ma anche qui, il ministro delle Infrastrutture minaccia e consiglia ai sindacati quali giorni della settimana devono fare lo sciopero. Il problema non è lo sciopero, ma le ragioni dello sciopero, e quelle ragioni le sottoscriviamo completamente, dopo aver esaminato questa manovra di bilancio, manovra che nasce dall'autoreferenzialità del governo, dal fatto di chiudersi nelle stanze, di aver elaborato un progetto che è disastroso per il Paese e che non ha nessuna visione". Lo ha sottolineato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in merito allo sciopero generale di venerdì prossimo 17 novembre nel comparto dei trasporti, proclamato da Cgil e Uil, parlando con la stampa sotto la sede del M5s, a Roma, a margine degli incontri con i rappresentanti del mondo sanitario sulla manovra economica. (Rin)