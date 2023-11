Roma: accordo Comune e Ordine architetti per corsi di formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato stipulato un accordo triennale tra la Scuola di formazione capitolina, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma e l'Ordine degli architetti e paesaggisti di Roma e provincia per la realizzazione congiunta di corsi di formazione professionale. Lo si legge in una nota del Comune di Roma. L'obiettivo è quello di aggiornare e migliorare le competenze dei tecnici capitolini. La prima fase di questa collaborazione, che vede i tre enti impegnati nei corsi di formazione e aggiornamento per i coordinatori della sicurezza nei cantieri, è stata presentata presso la Scuola di formazione capitolina, a Largo Ascianghi dall'assessore alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale, Andrea Catarci, dalla vicepresidente dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia, Roberta Bocca, e dal presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, Massimo Cerri. Queste collaborazioni "sono preziose per migliorare l'offerta di percorsi di formazione finalizzati all'implementazione di competenze, indispensabili per il funzionamento e l'efficienza della macchina capitolina", ha dichiarato l'assessore Catarci. (segue) (Com)