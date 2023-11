Roma: accordo Comune e Ordine architetti per corsi di formazione professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi Ordine degli architetti di Roma e provincia è un grande onore e stimolo contribuire alla formazione di personale tecnico dell'amministrazione capitolina, In una collaborazione che auspichiamo si ampli sempre di più di nuovi contenuti e opportunità di crescita, a favore dell'interesse collettivo, che è il comune fine istituzionale dei soggetti coinvolti, Roma Capitale e Ordini professionali", ha spiegato la vicepresidente Bocca. "Per l'Ordine degli ingegneri di Roma la collaborazione con la Scuola di formazione capitolina è di grande rilevanza, perché noi ingegneri vogliamo contribuire insieme ai tecnici della Capitale alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni alla crescente domanda di sicurezza delle persone, della Città e del territorio romano. Solo attraverso l'acquisizione di nuove competenze si potranno affrontare le grandi sfide che Roma dovrà affrontare nel prossimo futuro", ha sottolineato Cerri. La co-organizzazione con gli Ordini professionali garantisce infatti una maggiore qualità degli interventi formativi e favorisce uno scambio di esperienze, con il rilascio di crediti formativi al termine dei corsi ai tecnici iscritti ai diversi Ordini professionali. La prima edizione del corso sulla sicurezza nei cantieri ha avuto inizio il 6 novembre, in presenza presso la sede della Scuola di formazione Capitolina, mentre il corso di aggiornamento per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri è previsto in modalità di videoconferenza sincrona a partire dal 15 novembre. (Com)