Usa: Virginia, deputata democratica si candida all’incarico di governatrice

- La deputata democratica Abigail Spanberger ha annunciato che non intende candidarsi alla rielezione alla Camera dei rappresentanti l prossimo anno, e che correrà invece per l’incarico di governatrice della Virginia, nel 2025. In un videomessaggio pubblicato sulla piattaforma X, la deputata ha affermato che gli Stati Uniti “stanno affrontando sfide senza precedenti sul piano della democrazia, dei diritti e delle libertà personali: ci sono alcuni politici che non fanno il bene dei cittadini, preferendo invece concentrarsi sulla messa al bando dell’aborto e dei libri di testo”. I cittadini della Virginia, ha aggiunto, devono “agire, per impedire agli estremisti di distruggere i diritti fondamentali delle donne statunitensi e utilizzare bambini e insegnanti come pedine politiche”. L’annuncio della Spanberger è arrivato dopo che i democratici hanno ripreso il controllo dell’Assemblea legislativa della Virginia, nel quadro delle elezioni che si sono tenute la scorsa settimana. (Was)