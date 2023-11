Ferrari: 250 assunzioni entro il primo semestre del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrari annuncia 250 assunzioni entro il primo semestre del 2024, metà delle quali sono previste nel mese di gennaio, e una serie di iniziative per essere ancora più vicina alle proprie persone. Un piano di azionariato diffuso, un nuovo accordo per il premio di competitività sottoscritto con le organizzazioni sindacali di Fim, Uilm e Fismic e un ampliamento del programma di welfare sono i progetti – riferisce una nota – definiti oggi dalla società, con l’obiettivo di promuovere una cultura di responsabilità collettiva e di accrescere il coinvolgimento nella vita aziendale. “La Ferrari è fatta di persone, che sono state, sono e saranno costantemente al centro della nostra attenzione”, ha commentato Benedetto Vigna, Amministratore delegato di Ferrari, che ha aggiunto: “Queste iniziative rispondono al desiderio di dare un riconoscimento al senso di appartenenza che ci rende unici e di continuare a rafforzarlo in questo viaggio di ricerca continua dell'eccellenza". (Rin)