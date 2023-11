Arabia Saudita-Eritrea: presidente Afwerki a colloquio con Mohammed bin Salman a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eritreo Isaias Afwerki ha incontrato a Riad il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman. Le due parti, riferisce su X il portavoce della presidenza eritrea Yemane Meskel, hanno discusso del rafforzamento dei legami bilaterali di cooperazione e partenariato in vari campi, in particolare negli investimenti e nel commercio e nel ruolo di complementarità regionale saudita. Afwerki è arrivato venerdì scorso nella capitale saudita per partecipare al vertice Arabia Saudita-Africa e a quello della Lega araba (di cui l'Eritrea è Paese membro osservatore). A margine dei lavori Afwerki ha avuto una serie di bilaterali, tra cui quello con l'omologo somalo e Hassan Sheikh Mohamud e quello egiziano Abdel-Fatah al Sisi. (Res)