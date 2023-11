Trasporti: Bonelli (Avs), Salvini anticipa decisione commissione Garanzia su sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' estremamente inquietante che le affermazioni del ministro Salvini sullo sciopero generale indetto dalla Cgil e dalla Uil abbiano anticipato la decisione della commissione Garanzia per lo sciopero, nominata il 9 giugno 2023. Tra i membri ricordiamo Peppino Mariano, avvocato che fu consulente sulle materie del lavoro per Giorgia Meloni quando era ministra della Gioventù tra il 2008 e il 2011, Luca Tozzi, avvocato ed ex consulente giuridico dell'attuale presidente della Camera, Lorenzo Fontana, quando era ministro della Famiglia, tra il 2018 e il 2019 e l'economista Paolo Reboani, che è stato direttore generale del ministero del Lavoro e prima ancora fu consulente per ministri del Lavoro come Roberto Maroni e Maurizio Sacconi. Risulta ancora inspiegabile che la commissione abbia consentito sette scioperi proclamati dai sindacati autonomi e non quello del 17 novembre proclamato da Cgil e Uil". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)