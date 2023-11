Caivano: Locatelli, oggi nasce Consulta straordinaria per persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Caivano è stato firmato l'atto che istituisce la Consulta straordinaria per persone con disabilità", lo rende noto su Facebook Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità. "La Consulta - spiega - sarà il luogo di incontro tra le istituzioni, le persone con disabilità e le famiglie. Questa iniziativa darà finalmente voce al mondo della disabilità, del territorio e promuoverà idee e progetti per rispondere ai bisogni della comunità. Grazie al commissario straordinario Fabio Ciciliano, per l’importante impegno preso".(Rin)