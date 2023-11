Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 12, Torino, Museo del Cinema, l'assessore Poggio interviene al “Charity brunch” organizzato nel contesto delle Nitto ATP FinalsOre 18, Asti, Teatro Alfieri, il vicepresidente Carosso partecipa al convegno “Un presente di cui occuparci” nell’ambito degli Stati generali dell’orgoglio astigianoOre 19, Novi Ligure (AL), Istituto Alberghiero Ciampini-Boccardo, l’assessore Poggio partecipa a “Eccellenze del Piemonte in vetrina”TorinoOre 9, il Sindaco interviene alla trasmissione radiofonica "Tutto Città, il Sindaco in diretta" in onda su Radio Juke box e radio GttOre 9:30, Sermig, piazza Borgo Dora: la presidente del Consiglio Comunale, Grippo, porterà un saluto all'evento "Un atlante per la pace", organizzato dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (segue) (Rpi)