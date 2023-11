Medio Oriente: ministro Esteri Israele, “non smetteremo di combattere fino a eliminazione Hamas”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non smetterà di combattere finché gli obiettivi nella Striscia di Gaza non saranno raggiunti e il movimento islamista palestinese Hamas non sarà eliminato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, su X (ex Twitter). “Per quanto ci riguarda, non esiste un conto alla rovescia: non smetteremo di combattere finché non avremo eliminato Hamas e restituito tutti gli ostaggi”, ha detto(Res)