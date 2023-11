Kenya-Sudan: presidente Ruto riceve generale Al Burhan a Nairobi, accelerare il processo di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha ricevuto a Nairobi il generale Abdel-Fattah Al Burhan, presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan. I due leader, riferisce la presidenza keniota in un comunicato, hanno avuto colloqui bilaterali sulla recente situazione della sicurezza in Sudan e nella regione e hanno inoltre esaminato lo stato delle iniziative di pace in corso, compresi i processi di pace di Gedda - a guida saudita e statunitense - e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad). I due leader hanno sottolineato l'urgenza di trovare una soluzione al conflitto in Sudan nel più breve tempo possibile. A questo proposito, riconoscendo la lentezza dei progressi compiuti a Gedda, i due leader hanno sottolineato l'urgenza di accelerare il processo verso la cessazione delle ostilità e l'assistenza umanitaria. Le due parti hanno inoltre concordato la convocazione urgente di un vertice Igad per accelerare il processo di Gedda verso la cessazione delle ostilità in Sudan e la creazione di un quadro per un dialogo nazionale inclusivo. Ruto si è inoltre impegnato a informare l'Igad su questo incontro. Dopo lo scoppio del conflitto in Sudan, lo scorso 15 aprile, Al Burhan ha accusato Ruto di sostenere il leader delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, e si è opposto all'iniziativa di pace del Kenya sotto l'egida dell'Igad. (Res)