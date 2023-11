© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)L'assessore a Turismo, moda e marketing territoriale Barbara Mazzali è presente all'evento organizzato dalla Fondazione Altagamma.Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga, 14 (ore 10)L'assessore alla Casa e housing sociale Paolo Franco interviene al Consiglio Generale di Ance Lombardia.Ance Lombardia, via Carducci, 18 (ore 12)L'assessore a Turismo, moda e marketing territoriale Barbara Mazzali, è presente alla presentazione della Guida Michelin 2024Teatro Grande, corso Giuseppe Zanardelli, 9/A Brescia (ore 15:30)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, visita la sede della Confederazione autonoma del lavoro di Sesto San Giovanni (Mi).Confed.a.L. via Torino, 51 Sesto San Giovanni/MI (ore 16:30)VARIEPrimo giorno di "Salotto Mix". Mix è la piattaforma di interconnessione di reti Internet leader in Italia e il Salotto vuole essere un momento di networking e di scambio di conoscenza tra tutti gli attori della filiera Telco.Allianz MiCo, via Gattamelata, 13 (ore 9)Evento "Aigrim day 2023", organizzato dall'Associazione delle imprese di grande ristorazione e servizi multilocalizzate.Corso Venezia, 47 (ore 9:30)5th edition - Finance Community Week 2023: Milano - "The global event for the finance community", ha l'obiettivo di riunire tutti i protagonisti del mondo finanziario, banchieri, fondi di private equity, operatori immobiliari e società di gestione patrimoniale.Four seasons hotel, via Gesù 6/8 (ore 9:30)Sesta edizione del "Milano Life Science Forum", l'evento annuale dedicato alle Scienze della Vita e promosso da Assolombarda. All'incontro intervengono il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada; il vicepresidente con delega alle Life Sciences, Sergio Dompé; lo special advisor Life Sciences di Confindustria, Gianfelice Rocca; l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso.Palazzo Lombardia, Auditorium “Testori”, P.zza Città di Lombardia 1 (ore 10)Prima giornata della seconda edizione di MF Real Estate Week (da martedì 14 a giovedì 16 novembre), il progetto di Class Editori dedicato al settore immobiliare italiano. Intervengono, tra gli altri: Mario Breglia, Fondatore e Presidente, Scenari Immobiliari; Massimiliano Fuksas, Architetto e designer; Pietro Mazzi, Responsabile Real Estate della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Intesa Sanpaolo; Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milanodiretta streaming (ore 10)Ventiduesima edizione dell’Osservatorio Altagamma. Dopo l’introduzione del Presidente di Altagamma, Matteo Lunelli, le evidenze sull’andamento del mercato e le previsioni future sono affidate all'Altagamma Consensus 2024, presentato da Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma. I dati delle ricerche sono discussi con Renzo Rosso (Gruppo OTB); Pierfrancesco Nervini (Global Blue); Alexander Boquel (Métiers d’Excellence LVMH); Horacio Pagani (Pagani Automobili); Maria Porro (Porro - Salone del Mobile.Milano) e Angelo Zegna (Zegna).Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga, 14 (ore 10)Il Museo nazionale scienza e tecnologia presenta il restauro degli affreschi della Sala del Cenacolo. Intervengono: Fiorenzo Marco Galli Direttore Generale, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia; Emanuela Carpani, Soprintendente all'Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano; Francesca Tasso, Direttrice Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Musei Storici.Museo nazionale scienza e tecnologia, Via San Vittore, 21 (ore 11)L'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini commenta i risultati dell'informativa finanziaria al 30 Settembre 2023.conference call (ore 16:15)Presentazione del 57° Annale di Fondazione Feltrinelli “La città invisibile”. Intervengono: Massimiliano Tarantino Direttore Fondazione Giangiacomo Feltrinelli; Alessandro Balducci, Politecnico di Milano, curatore dell'Annale; Stefano Bartezzaghi Università IULM; Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo.Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 (ore 18:30)In occasione di PhotoVogue Festival 2023 inaugurazione della mostra Beginnings di Elena Aya Bundurakis, Mark Dorf, Daniele Marzorati, Marit Wolters a cura di Marcella ManniNonostante Marras, via Cola di Rienzo 8 (ore 18:30)Premiazione della seconda edizione del “Premio Achille Castiglioni Design & Ospitalità” - promosso dall’Associazione OspitaMI in collaborazione con la Fondazione CastiglioniADI Design Museum, Piazza Compasso d'Oro, 1, Via Ceresio, 7, (ore 18:30) (Rem)