Spagna: Partito socialista ritiene costituzionalmente "impeccabile" la legge su amnistia

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ritiene che la legge di amnistia in favore degli indipendentisti catalani sia "impeccabile dal punto di vista costituzionale" e che sia un "enorme passo avanti per la convivenza in Catalogna per chiudere le ferite e risolvere il conflitto politico esistente". Lo ha detto il ministro della Presidenza uscente, Felix Bolanos, al Congresso dei deputati, nell'annunciare che il Psoe ha registrato la legge di amnistia alla Camera bassa. "L'abbiamo presentata dopo aver lavorato su questo progetto di legge con tutti i gruppi parlamentari ed essere in grado di dire che abbiamo raggiunto un'ampia maggioranza che renderà questa legge una realtà nelle prossime settimane", ha aggiunto Bolanos. (Spm)