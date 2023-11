Banche: Intesa Sanpaolo, preferenza clienti per passaggio a Isybank fino al 29 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla comunicazione inviata oggi relativa ai rapporti che verranno trasferiti su Isybank il prossimo 18 marzo, un portavoce di Intesa Sanpaolo precisa che i clienti interessati potranno comunicare fino al 29 febbraio la propria preferenza in merito al passaggio a Isybank. Questa decisione – riferisce una nota – è stata assunta dalla banca dopo l’attento ascolto della propria clientela e per andare incontro nel modo migliore possibile alle esigenze raccolte. Intesa Sanpaolo resta pienamente convinta della validità del progetto Isybank, confermata anche dal fatto che oltre il 90 per cento dei clienti trasferiti a ottobre è già operativo. Dalle nostre prime rilevazioni risulta non pienamente soddisfatto il 5 per cento della clientela interessata e la banca sta già attivandosi per rispondere al meglio alle esigenze di questi clienti. Inoltre, il numero di chi ha chiesto e chiede di tornare in Intesa Sanpaolo è molto contenuto. Nella comunicazione di oggi vengono nuovamente illustrati gli aspetti principali dell’operazione, inclusi i vantaggi economici per chi passerà a Isybank e la possibilità di rivolgersi alla filiale digitale che opera da remoto con un team di gestori dedicato e in orari estesi, oltre che di recarsi in una filiale fisica di Intesa Sanpaolo per i servizi e prodotti non ancora offerti da Isybank. (Com)