Legge Bilancio: Conte a medici e infermieri, dalla vostra parte, tagli governo scellerati

- "Siamo dalla parte di medici e infermieri italiani che stanno gridando la loro rabbia per la scellerata impostazione della manovra del governo Meloni, fondata sui tagli alla sanità. Parliamo di donne e di uomini che durante la pandemia hanno risposto con responsabilità, professionalità e coraggio alla chiamata dello Stato, che tutti noi abbiamo chiamato 'eroi' e che si trovano ad affrontare turni massacranti da oltre 60 ore settimanali e aggressioni fisiche e verbali, a fronte di salari tra i più bassi d’Europa". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte durante l’incontro con Anaao Assomed, Sis 118, Movimento Giotto, Nursind, Nursing Up, Fials e Fnopi nella sede M5s di via Campo Marzio. "Ma il governo sceglie oggi di trasformare questi professionisti in un bancomat, tagliando le loro pensioni in maniera vergognosa. Rischiamo che quasi 20 mila infermieri e circa 7 mila medici scelgano il prepensionamento lasciando il nostro Servizio sanitario nazionale e riducendolo al collasso, per non perdere cifre che per gli infermieri potrebbero arrivare a 300 euro al mese e per i medici, nei casi peggiori, anche a 850 euro al mese. Sarebbe un colpo esiziale per la sanità pubblica, un dramma che si consuma mentre l’esecutivo continua ad aumentare le risorse destinate al privato. Si prosegue nella mercificazione della salute dei cittadini italiani, trasformandola da diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione a bene di lusso", ha concluso. (Rin)