Serbia-Italia: al via a Belgrado l’ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo

- E’ iniziata oggi con la conferenza stampa di presentazione alla residenza dell'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Luca Gori, l'ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, intitolata "A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto". Come ha riferito un comunicato della rappresentanza diplomatica, sono numerose le iniziative di promozione del valore della cucina italiana e della sua candidatura a patrimonio immateriale dell'Unesco. Il programma 2023 proposto dall'ambasciata d'Italia a Belgrado, in collaborazione con il "Sistema Italia" (Ice, Istituto di cultura, Camera di commercio italo-serba e Confindustria Serbia), offre un articolato calendario di appuntamenti che, a partire dal 13 novembre, si sviluppa attorno a iniziative dedicate alle eccellenze regionali della regione Veneto, partner della rassegna in Serbia, oltre che alla promozione dell'industria enogastronomica, alla formazione, alla solidarietà, alla grande distribuzione e all'e-commerce. Un focus particolare sarà dedicato alle eccellenze vitivinicole: l'Italia, infatti, parteciperà con un padiglione di 1.000 metri quadri e oltre 50 espositori alla fiera "Wine Vision di Open Balkan", grazie a Ice e VeronaFiere. Verranno inoltre organizzate quattro masterclass sui vini italiani per gli operatori del settore e una degustazione con abbinamento vini in residenza a cura dello chef Francesco Nicolai e del presidente dell'Associazione sommelier serbi, Dejan Zivkoski. Il Veneto sarà protagonista anche della cena di gala realizzata dal ristorante "Al Pioppeto" di Romano D'ezzelino (Vicenza) alla presenza del presidente della regione, Luca Zaia. (segue) (Seb)