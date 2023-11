Serbia-Italia: al via a Belgrado l’ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione avrà un ruolo centrale nel programma della Scim 2023 in Serbia, grazie allo chef e presidente dell'Associazione cuochi veronesi, Mida Muzzolon, che realizzerà delle masterclass per gli studenti dell'Istituto alberghiero "Visoka hotelijerska Skola" di Belgrado. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla solidarietà nell'ambito del programma "L'ambasciata a braccia aperte". La collaborazione con Save the Children Serbia e Goran Abramovic, vincitore del Campionato mondiale pizzaioli 2022, darà vita all'evento "Che Pizza?!", una merenda in cui i giovanissimi ospiti dei centri di assistenza per minori in stato di bisogno Svratiste e Prihvatiliste potranno preparare e gustare la vera pizza italiana. Insieme a Unhcr Serbia e allo chef Daniele Moretti verrà invece organizzata una cena di specialità italiane preparata presso la "Ugostiteljsko-turisticka Skola" dagli allievi della scuola alberghiera e i giovani rifugiati ospitati in Serbia. Sempre nel quadro dell'impegno sociale a favore dei più bisognosi, l'azienda italiana "La Linea Verde" donerà una selezione dei suoi prodotti al Banco alimentare della Vojvodina. (segue) (Seb)