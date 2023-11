Serbia-Italia: al via a Belgrado l’ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la grande distribuzione e l'e-commerce, con le quali la collaborazione è fondamentale per contrastare il fenomeno dell'"Italian sounding", le catene di supermercati Aroma e Mercator di Belgrado e Novi Sad presenteranno dal 13 al 29 novembre le "Giornate italiane", con un'offerta speciale di prodotti alimentari tricolori, e il portale online Shoppster lancerà la campagna speciale "Made in Italy". In dodici ristoranti italiani a Belgrado e a Novi Sad sarà possibile degustare un menù dedicato alla Scim 2023. L'Istituto italiano di cultura ospiterà due eventi dedicati al rapporto tra design e cucina. Il primo, in collaborazione con Confindustria Serbia, sarà dedicato alla tradizione italiana del caffè con un seminario di Simone Pregnolato, italianista ed esperto di Casa Artusi, arricchito da una mostra di quadri realizzati con polvere di caffè dall'artista serbo Bojan Djordjevic, l'esposizione di macchine da caffè di design italiano e degustazioni dell'espresso. Il secondo evento riguarda l'illuminotecnica nella ristorazione grazie al seminario del lighting designer Filippo Cannata, in collaborazione con la Camera di commercio italo serba. Quest'ultima, infine, presenterà la Fiera del "Made in Italy - Serbia", con incontri B2B tra operatori italiani e buyers locali del settore del food & beverage. (Seb)