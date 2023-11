Taxi: Censi, a Milano posteggi tolti per lavori, ma verranno ripristinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Secondo quanto riferisce Palazzo Marino, i problemi di stalli per taxi sono legati ai lavori di superficie in corso in alcune aree a Milano e ovviamente sono temporanei. Per esempio in via Francesco Sforza, gli stalli sono attualmente indisponibili perché interferenti con il cantiere M4 e non è stato possibile individuare un'area alternativa. È previsto il ripristino della stazione taxi (quattro stalli) nell'ambito delle sistemazioni superficiali del cantiere previste nel corso del 2024. Per quanto riguarda altri luoghi segnalati: a Niguarda hanno dato l'incarico all'impresa e al massimo a fine mese saranno tracciati gli stalli, mentre in piazza Tricolore li hanno tracciati sabato. Sono stati modificati leggermente gli stalli taxi, disponendoli su un'unica fila anziché in parte a centro piazza, senza variarli in numero. A Cadorna, come già condiviso con le associazioni di categoria nella Commissione posteggi del dell'8 settembre, l'area "polmone" della stazione taxi è stata spostata sul lato opposto della carreggiata rispetto a quello precedente, ovvero in piazzale Cadorna 6 al posto di via Paleocapa 1, dove sono presenti 5 stalli al posto dei due precedenti, che interferivano con la fermata Atm.