Liberia: ballottaggio, presidente Commissione africana auspica voto pacifico e regolare

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha invitato il popolo della Liberia a dimostrare il massimo livello di "resilienza e impegno civico" attraverso l'affluenza alle urne e lo svolgimento di elezioni pacifiche, in vista del ballottaggio presidenziale in programma domani, 14 novembre, tra il presidente uscente George Weah e lo sfidante Joseph Boakai. "Il presidente - si legge in un comunicato - elogia vivamente il popolo e il governo della Liberia per lo svolgimento ordinato e pacifico del primo turno, che ha prodotto un risultato generalmente accettato, a dimostrazione della capacità intrinseca degli Stati membri dell'Ua di rafforzare la democrazia. (...) Il presidente invita tutte le parti interessate liberiane, in particolare i partiti e i leader politici nonché la Commissione elettorale nazionale (Nec), a utilizzare il ballottaggio come un’opportunità per rafforzare la fiducia del pubblico nella pratica democratica durante il resto critico del processo elettorale. Il presidente - prosegue la nota - incoraggia inoltre le parti interessate a mettere la Liberia al primo posto nella loro partecipazione alle elezioni rispettando il quadro giuridico e promuovendo l'impegno pacifico durante e dopo la giornata elettorale. Il presidente riafferma l'impegno dell'Unione africana a continuare a sostenere la Repubblica della Liberia nei suoi sforzi volti a consolidare la democrazia, la pace e lo sviluppo; e augura al Paese un processo elettorale di successo, che rifletta la volontà liberamente espressa dal popolo", conclude la dichiarazione. (Res)