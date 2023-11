Legge Bilancio: Alparone, positivo recepimento accordo governo-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra è molto positivo il recepimento dell’accordo governo-Regioni dello scorso 16 ottobre. “E’ un esempio di piena collaborazione istituzionale e grazie ad un proficuo confronto ci sono stati importanti riconoscimenti”. Lo ha dichiarato Marco Alparone, coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, nel corso dell’audizione sul ddl Bilancio 2024 davanti alle commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera. “Si incrementano così in modo significativo – ha spiegato Alparone - le risorse sia nella sanità che nel trasporto pubblico locale a causa dei mancati introiti dovuti al Covid nonché per gli investimenti da destinare al territorio”. “E’ necessario ora trovare delle soluzioni alternative all’ulteriore contributo di finanza pubblica, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2028, richiesto alle Regioni a statuto ordinario nella manovra, che incide pesantemente sugli equilibri dei bilanci regionali. Serve una soluzione tecnica a invarianza dei saldi per la finanza pubblica. L’auspicio è quindi di trovare quelle sintesi che permettano lo spostamento del contributo nel campo degli investimenti per liberare così ulteriori risorse a favore dello sviluppo del Paese”, ha aggiunto. (Com)