Camera: domani audizione Ispi su approvvigionamento terre rare

- Domani, martedì 14 novembre, alle ore 11.30, presso l'Aula della commissione Esteri della Camera, il Comitato permanente sull'attuazione dell'agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile, istituito presso la stessa Commissione, in merito all'indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare, svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)