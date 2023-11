Milano: Caruso, da Regione contributi per biblioteca e centro studi al Memoriale della Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visita che in questo momento storico assume un significato importante che va oltre all'appuntamento istituzionale che ci ha portati qui oggi". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in visita questo pomeriggio al Memoriale della Shoah situato all'interno della Stazione Centrale di Milano dove è stata svelata la targa della biblioteca completata lo scorso anno con fondi regionali (1,1 milioni) e ministeriali (tre milioni). "Regione Lombardia ha contribuito concretamente e convintamente - ha aggiunto l'assessore Caruso - al completamento della biblioteca, del centro studi e degli allestimenti permanenti del Memoriale della Shoah, un luogo di memoria ma anche di rielaborazione e ricerca aperto al futuro". (segue) (Com)