Medio Oriente: uccisi 21 miliziani fuori da ospedale a Gaza, tensione sul fronte con il Libano (2)

- Il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre è salito a 11.360. Lo ha riferito il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, in un comunicato secondo il quale i feriti sono 28.200. Tra le vittime figurano 4.609 bambini, 3.100 donne e 678 anziani. In Cisgiordania, il numero dei palestinesi morti è salito a 180, e quello dei feriti a 2.700. Il ministero ha spiegato che sei bambini prematuri e nove pazienti dell'ospedale Al Shifa, a Gaza City, siano morti in seguito alla carenza di carburante che ha causato interruzioni dell’energia elettrica. Il ministero della Sanità ha registrato la morte di 202 operatori sanitari e 36 membri della Protezione civile, mentre 60 ambulanze sono state danneggiate, di cui sono 53 completamente fuori servizio. (segue) (Res)