Medio Oriente: uccisi 21 miliziani fuori da ospedale a Gaza, tensione sul fronte con il Libano (3)

- Le operazioni umanitarie nella Striscia di Gaza saranno interrotte nelle prossime 48 ore perché non è consentito l’ingresso di carburante nella Striscia. Lo ha detto il direttore degli affari dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gaza, Thomas White, sul suo profilo X (ex Twitter). “Questa mattina due dei nostri principali appaltatori della distribuzione idrica hanno smesso di funzionare” perché hanno “finito il carburante”: questo significa che “a 200 mila persone sarà negato l’accesso all’acqua potabile”, ha scritto White. Il direttore ha commentato dicendo che si tratta di “una decisione difficile” e che il “carburante per un ospedale o per produrre acqua potabile” è necessario per “salvare vite umane”. White ha inoltre ricordato che dallo scorso 7 ottobre nessun rifornimento di carburante è più entrato nella Striscia di Gaza. (segue) (Res)