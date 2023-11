Medio Oriente: Borrell, valico di Rafah non sufficiente, servono altri corridoi terrestri o marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valico di Rafah non è chiaramente sufficiente per il passaggio degli aiuti umanitari necessari a Gaza. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Per consentire il passaggio del numero necessario di camion, è necessario aumentare la capacità di transito, e questo può essere fatto sia aprendo altri valichi terrestri, dato che quelli esistenti sono chiusi, sia sviluppando l'iniziativa cipriota di costruire un corridoio marittimo", ha aggiunto Borrell. "Ma non ci sono porti sulla costa di Gaza. Per far sbarcare gli aiuti bisognerebbe costruire dei porti galleggianti, e questo è ciò che si sta studiando attentamente al momento per rendere fattibile l'iniziativa", ha poi concluso. (Beb)